Abrirán Sin Costo la Autopista al Aeropuerto por Reducción de Carriles en Miguel Alemán, NL

Para evitar afectaciones a los automovilistas que transitan diariamente por la Avenida Miguel Alemán en el municipio de Apodaca, el gobernador Samuel García anunció una medida temporal que beneficiará a miles de conductores.

A partir de este sábado 18 de octubre, la caseta de la Autopista al Aeropuerto Internacional de Monterrey permanecerá abierta al público sin costo alguno, con el objetivo de ofrecer una alternativa vial durante los trabajos de construcción del Monorriel, que han reducido los carriles disponibles en esta importante arteria.

Samuel García explicó que esta medida permitirá que los ciudadanos puedan trasladarse con mayor agilidad y sin preocuparse por el pago del peaje mientras duren las obras en la zona.

Beneficio para miles de automovilistas en Área Metropolitana de Monterrey

De acuerdo con el Gobierno del Estado de Nuevo León serán varios meses durante los cuales los usuarios podrán circular de manera gratuita por la autopista que conecta directamente con el aeropuerto. El propósito es agilizar el flujo vehicular y evitar congestionamientos en la Avenida Miguel Alemán, una de las principales vías de acceso hacia el norte del área metropolitana.

La decisión fue tomada como parte de un plan integral de movilidad que busca mantener la circulación fluida en los puntos donde se realizan trabajos de infraestructura del Monorriel, uno de los proyectos de transporte público más relevantes para la zona metropolitana de Monterrey.

Los trabajos del Monorriel han requerido reducción de carriles en varios tramos de la Avenida Miguel Alemán, generando demoras en horas pico y afectaciones a conductores y transporte de carga. Por ello, el Gobierno de Nuevo León determinó abrir sin costo la autopista al aeropuerto, que funcionará como vía alterna temporal mientras continúan las labores de construcción.

La medida entrará en vigor este fin de semana y permanecerá activa por varios meses, hasta que concluyan los tramos más complejos de la obra.

