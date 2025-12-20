Detienen a 17 Hombres Armados Durante Operativo Muralla en Montemorelos, Nuevo León

Un total de 17 hombres armados detenidos fue el saldo que dejó la activación del Operativo Muralla durante la madrugada de este sábado 20 diciembre en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, como resultado de labores de inteligencia coordinadas entre autoridades federales y estatales. De acuerdo con información oficial, mediante trabajos de investigación y análisis estratégico se detectó la incursión de un grupo armado en territorio nuevoleonés , lo que llevó a la activación inmediata del Operativo Muralla para su localización y aseguramiento.

Dicho operativo se implementa de manera permanente en municipios rurales del estado de Nuevo León con el objetivo de evitar el ingreso y desplazamiento de grupos delincuenciales coordinación entre fuerzas federales y estatales.

Noticia relacionada: Despliega PCNL Operativo Carrusel en Carreteras por Periodo Vacacional

El despliegue fue encabezado por Fuerza Civil de Nuevo León , en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones. Gracias a esta acción conjunta, las autoridades lograron ubicar y detener a los 17 sujetos, a quienes se les aseguró un importante arsenal y equipo táctico.

Durante el operativo, se logró el aseguramiento de:

14 armas largas

94 cargadores,

2 armas cortas con dos cargadores,

8 cascos balísticos

14 chalecos balísticos siete fornituras ,

1 chamarra con emblema policial,

1 equipo jammer,

2 drones

Material diverso para la fabricación de explosivos.

Las autoridades destacaron que el decomiso de este equipo representa un golpe significativo a las capacidades operativas del grupo detenido. Identidad de los detenidos en Montemorelos, los detenidos con edades que van de los 18 a los 39 años y son identificados como:

Diego Iván N.,

Eduardo N.,

Francisco N.,

Javier N.,

Óscar Osvaldo N.,

Juan de Dios N.,

Emmanuel N.,

Kevin Abdiel N.,

Héctor Enrique N.,

Carlos David N.,

Óscar Adrián N.,

Miguel Ángel N.,

Grember Aldair N.,

Jesús Guadalupe N.,

Gustavo Adolfo N.,

Juan Jesús N.

Félix Osmar N.

Fuerza Civil y autoridades federales informaron que mantienen presencia policial en la zona citrícola y que el Operativo Muralla continúa activo, mientras se desarrollan labores de inteligencia para reforzar la seguridad en la región.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Montoya / Noticias N+

RR