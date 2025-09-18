Detienen a Hombre con Droga en Monterrey; Investigan Su Participación en Robos a Negocios

En un operativo realizado en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, las autoridades lograron la detención de un hombre de 40 años, identificado como Juan Carlos, quien portaba varios envoltorios con presunta marihuana.



La detención tuvo lugar durante la madrugada en las avenida Pino Suárez y Washington, luego de una serie de observaciones realizadas a través de las cámaras de vigilancia del C4 de Monterrey.

Video: Detienen a Hombre con Droga en el Centro de Monterrey

El hecho se originó cuando las cámaras del Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4) detectaron a un individuo que se encontraba cambiándose de ropa en plena vía pública. Este comportamiento, inusual en la zona, alertó a las autoridades de Monterrey, quienes rápidamente desplegaron un operativo para interceptar al sospechoso. Cuatro agentes de la Policía de Monterrey llegaron al lugar y detuvieron a Juan Carlos, quien al ser revisado, llevaba al menos 10 envoltorios con droga.

Sin embargo, la detención no solo se debe a la posesión de narcóticos. De acuerdo con fuentes de seguridad, el hombre está siendo investigado por su posible participación en al menos siete robos a tiendas de conveniencia localizadas en el centro de Monterrey.

Detienen a Ladrón en Monterrey que Se Cambiaba de Ropa para Escapar de la Identificación

Según los informes, el modus operandi de Juan Carlos consistía en ingresar a los establecimientos, robar objetos de valor y luego cambiarse de ropa para evitar ser identificado por las cámaras de seguridad. Este método le permitía despistar a las víctimas, quienes proporcionaban descripciones de su vestimenta, pero ya no podían ubicarlo correctamente debido a los cambios de atuendo.

Las autoridades de Monterrey continúan con la investigación para esclarecer si Juan Carlos está involucrado en otros robos en la misma zona. La policía logró detectar al sospechoso y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

