Autoridades Catean Local en La Purísima por Presunto Fraude Financiero en Monterrey, Nuevo León

Una intensa movilización de agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones se registró este viernes 15 de Mayo en las inmediaciones del sector de La Purísima, en el municipio de Monterrey, lo que generó expectación entre comerciantes, trabajadores y personas que transitaban por la zona. De acuerdo con los primeros reportes, los elementos ministeriales llevaron a cabo la ejecución de una orden de cateo en un local ubicado dentro de una plaza comercial sobre la calle Padre Mier, justo frente a la plaza principal del tradicional sector de La Purísima.

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La presencia de unidades oficiales y personal ministerial llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar, ya que durante varios minutos permaneció resguardada el área mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes relacionadas con la investigación. Trascendió de manera extraoficial que el operativo estaría relacionado con una investigación por presuntos fraudes cometidos mediante créditos otorgados por una financiera que opera en distintos estados del país.

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Aunque hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial sobre personas detenidas o aseguramientos derivados del cateo, fuentes cercanas al caso señalaron que las investigaciones apuntan hacia un posible esquema fraudulento utilizado para afectar a clientes mediante supuestos créditos financieros. De manera preliminar, se dio a conocer que la institución involucrada cuenta ya con varias denuncias colectivas interpuestas en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde presuntamente diversos afectados reportaron irregularidades relacionadas con contratos y financiamientos.

Financiera también tendría operaciones en Nuevo León

Las indagatorias también contemplan operaciones realizadas en Nuevo León, entidad donde presuntamente habría sido aplicado el mismo esquema señalado en otras ciudades. Hasta el momento no se ha detallado cuántas personas podrían haber resultado afectadas en Monterrey ni el monto estimado de los presuntos fraudes investigados por las autoridades ministeriales.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones permanecieron realizando diversas diligencias dentro del inmueble mientras personal ministerial recopilaba evidencia y documentación que pudiera integrarse a la carpeta de investigación correspondiente. Las autoridades estatales no han revelado mayores detalles sobre el avance de las investigaciones; sin embargo, se espera que en las próximas horas puedan darse a conocer más datos relacionados con este operativo realizado en pleno centro de Monterrey y sobre el alcance de las denuncias relacionadas con la financiera investigada.

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Con información de Hugo Aranda / Noticias N+

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