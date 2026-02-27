Investigan Posible Reclutamiento de Tres Jóvenes Desaparecidos en Escobedo, Nuevo León

Abraham, Rodrigo y Héctor fueron vistos por última vez por sus familias el pasado 24 de febrero, cuando presuntamente se dirigían a un centro comercial del municipio de Escobedo. Desde entonces, sus familiares no han tenido comunicación con ellos, lo que encendió las alertas y derivó en la presentación de las denuncias correspondientes ante las autoridades estatales.

Investigan Posible Reclutamiento de 3 Jóvenes Desaparecidos; Desconoce Fiscalía Si Fue Voluntario o Involuntariamente

Se dio a conocer que los jóvenes tenían planeado trasladarse hacia el municipio de Juárez y después viajar a la ciudad de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, de acuerdo con la versión proporcionada por las autoridades encargadas de la investigación. El fiscal explicó que existe información que apunta a que los adolescentes pudieron haber llegado a esa ciudad fronteriza, por lo que ya se realizan los oficios de colaboración con las autoridades de aquella entidad federativa para solicitar apoyo en la búsqueda y localización.

Tenemos la noticia de que fueron a parar a la ciudad de Laredo, Tamaulipas y se está haciendo los oficios de colaboración para pedir apoyo a esa entidad federativa. Sí se han dado esas situaciones en desaparecidos que voluntaria o involuntariamente son reclutados. Como corresponde al estado de Tamaulipas, lo que se pide es la colaboración de las autoridades.

señaló el fiscal Javier Flores Saldívar

Coordinación entre estados

Tras el apoyo realizadas por las familias para dar con el paradero de los menores, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició la coordinación con las autoridades de Tamaulipas, con el objetivo de intercambiar información que permita avanzar en las indagatorias.

Dentro de las líneas de investigación se contempla la posibilidad de que los adolescentes hayan sido convencidos por algún integrante de un grupo delictivo para trasladarse a esa ciudad fronteriza. El fiscal comento que hasta el momento no se puede confirmar si el posible reclutamiento ocurrió de manera voluntaria o bajo algún tipo de presión o engaño.

Con información de Luis Beza / Noticias N+

