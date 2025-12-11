Autoridades Realizan 10 Cateos Simultáneos por Narcomenudeo en San Nicolás y Guadalupe

La tarde de 11 de diciembre de este operativo se registró un fuerte movimiento de autoridades en los municipios de Guadalupe y San Nicolás, donde se realizaron al menos 10 cateos simultáneos relacionados con investigaciones de narcomenudeo.

Desde las primeras horas, agentes de la Fiscalía y personal de Sedena comenzaron a desplazarse hacia distintos puntos, entre ellos la colonia 2 de Mayo en Guadalupe, Nuevo León. Se observó la presencia constante de elementos de la división de narcomenudeo de la Fiscalía, acompañados por unidades militares.

Video: Dan Alta Médica a 4 Policías de Fuerza Civil en Dr. Coss

Uno de los primeros puntos intervenidos fue la colonia Dos Ríos, específicamente en la calle Júpiter, casi en su cruce con Eloy Cavazos. En este lugar, los elementos ingresaron a un domicilio como parte de una investigación activa que forma parte de los diversos cateos programados para este día.

De acuerdo con información en el sitio, este operativo forma parte de una serie más amplia, ya que tan solo hace unos días se habían realizado otros 10 cateos simultáneos en San Nicolás. Esta vez, nuevamente se registró un despliegue significativo que incluyó distintos grupos de trabajo distribuidos en varios domicilios de ambos municipios.

Uno de los cateos previos de esta jornada se llevó a cabo en la colonia Azteca, también en Guadalupe, donde autoridades acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Tosengo. En ese punto, se colocaron sellos y quedó el área acordonada para continuar con las investigaciones correspondientes.

Noticia relacionada: Catean Domicilio por Narcomenudeo en San Nicolás

El operativo forma parte de acciones para combatir el narcomenudeo en el área metropolitana

En la colonia Dos Ríos, se informó que alrededor de 11 unidades participaron en las acciones, integradas por agentes ministeriales y elementos de Sedena. Debido a la naturaleza de las investigaciones, no se dieron a conocer detalles específicos sobre los siguientes domicilios que están siendo intervenidos, con el fin de no entorpecer el operativo.

Las autoridades indicaron que las calles donde se realizan los cateos permanecen cerradas temporalmente, permitiendo únicamente el acceso a tránsito local mientras concluye cada intervención. Asimismo, invitaron a la población a mantenerse informada y comunicarse si tienen dudas respecto a la actividad policiaca cerca de sus domicilios.

Este despliegue forma parte de las acciones para combatir la venta de droga en la zona metropolitana, por lo que se espera que continúen los cateos en distintos puntos de Guadalupe y San Nicolás a lo largo del día.

Historias recomendadas:

Con información de Pedro Caballero/ Noticias N+