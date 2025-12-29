Realizan Cateos Simultáneos por Drogas en Monterrey y Escobedo; Hay Detenidos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo este lunes 29 de diciembre dos cateos simultáneos en Monterrey y Escobedo, en el marco de una investigación sobre el delito de narcomenudeo. Ambos operativos se realizaron con el objetivo de desarticular posibles redes de distribución de drogas en la región. El primer cateo tuvo lugar en la colonia Nueva Madero, en Monterrey.

Este operativo se derivó de la detención de Juana "N", una mujer de 42 años, y su hijo Sergio "N", de 17 años, quienes fueron arrestados por elementos de la Policía de Monterrey. Los detenidos fueron sorprendidos mientras transitaban con una caja que contenía marihuana.

El operativo se realizó en una casa abandonada ubicada en el cruce de las calles 23 de abril y Luis G. Urbina. Al llegar al lugar, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones procedieron a asegurar varias cajas encontradas dentro de la propiedad. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el contenido de estas cajas, pero se mantiene bajo investigación.

Cateo en la colonia san miguel residencial, Escobedo

El segundo cateo ocurrió en un negocio conocido como "Hierbería La Patrona", ubicado en la colonia San Miguel Residencial, en el municipio de General Escobedo. En este caso, las autoridades también realizaban investigaciones sobre actividades relacionadas con el narcomenudeo. Seis unidades policiales llegaron al cruce de la Avenida San Miguel y la Calle Sendero Divisorio.

La zona fue acordonada y se colocaron sellos de aseguramiento en el establecimiento. Al igual que en el cateo en Monterrey, las autoridades aún no han confirmado si se realizaron detenciones ni han detallado qué encontraron al interior del negocio.

Hasta el momento, no se ha revelado si hubo más personas detenidas en ambos operativos. Tampoco se ha informado sobre los hallazgos específicos en las propiedades cateadas. Sin embargo, las investigaciones continúan y se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre los resultados de estos operativos simultáneos.

Con información de Karina Garza / Noticias N+

