Agreden a Policías Durante Baile en Vía Pública en Escobedo; Hay Cinco Detenidos

Durante la madrugada de este domingo 28 de septiembre elementos de la Policía Municipal del municipio de Escobedo, Nuevo León fueron agredidos cuando intentaban hablar con los asistentes de un baile que se llevaba a cabo en plena vía pública El hecho ocurrió en el cruce de las calles Claveles y Azaleas, en la colonia Jardines de San Martín, donde desde la una de la mañana se realizaba una fiesta con música a alto volumen y gran concentración de personas, lo que generó inconformidad entre los vecinos al no poder descansar.

Debido a las múltiples quejas y al exceso de ruido, elementos de la Policía de Escobedo arribaron al lugar con la intención de conversar con los invitados y los organizadores del evento, en busca de un acuerdo que permitiera mantener el orden en la zona. Sin embargo, al intentar llegar a un acuerdo fueron agredidos directamente por algunas de las personas que se encontraban en la fiesta. Ante la situación, los policías de Escobedo se vieron en la necesidad de responder y se realizó el uso de armas S2.

No se reportaron personas lesionadas durante el enfrentamiento. Tras los hechos, cinco personas fueron detenidas por ser señaladas como agresores directos contra los elementos policiales. Las autoridades municipales de Escobedo informaron que ya se abrió una investigación para definir las sanciones correspondientes y determinar la responsabilidad de los detenidos.

Imágenes del momento muestran a un gran número de personas bailando en la vía pública en medio de la madrugada, lo que reflejaba el desorden y la falta de control en el evento. De acuerdo con vecinos, el ruido y la aglomeración de asistentes afectaban la tranquilidad de la colonia Jardines de San Martín desde que inició la fiesta.

Escobedo permite eventos, pero exige orden y cumplimiento de normas

El Gobierno Municipal de Escobedo aclaró que no se opone a la realización de este tipo de eventos, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de seguridad y organización necesarios, además de llevarse a cabo de manera ordenada y en espacios adecuados.

En este caso, señalaron, no se respetaron las normas ni se garantizó la tranquilidad de los habitantes del sector. Será la autoridad correspondiente la que determine las sanciones para los involucrados.

