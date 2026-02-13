Continúa Bajo Investigación Mamá de Menor Implicado en Muerte de Brithany en Monterrey, NL

La madre de José “N”, menor de 14 años señalado como presunto responsable de la muerte de Brithany Nahomy, continúa privada de la libertad mientras avanzan las investigaciones del caso. Hasta el momento, la mujer no ha sido responsabilizada de haber tenido participación directa o indirecta en los hechos; sin embargo, las autoridades analizan si pudiera existir algún tipo de responsabilidad por encubrimiento.

Video: Mantienen Detenida a Mamá de José N por Muerte de Un Balazo de Brithany

De acuerdo con la información oficial, la madre del adolescente se encuentra detenida por el delito de resistencia a particulares, mientras se revisa su posible relación con otros hechos derivados de la investigación. La carpeta continúa en integración y será la autoridad correspondiente quien determine su situación jurídica en los próximos días.

El fiscal de justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, habló ante las cámaras sobre la condición legal de la mujer

Se encuentra ahorita privada de la libertad por un delito de resistencia a particulares, se está analizando detenidamente en la carpeta respecto a lo que se menciona, pero estamos determinando si existe algún tipo de responsabilidad.

Asimismo, agregó que aún no se tiene con claridad el hecho concreto relacionado con la resistencia, pero que se analiza si la mujer pudo haber participado en otros hechos.

No tengo ahorita el hecho en concreto de la resistencia, pero se está analizando si participó en los otros hechos… se mencionaba en un principio la participación de cierta forma, pero hasta ahorita no se ha corroborado

El caso de Brithany Nahomy, joven de 15 años, ha generado consternación en Monterrey. La menor fue reportada como desaparecida desde el 26 de enero y permaneció más de 11 días en calidad de desaparecida. Tras una serie de protestas por parte de su familia, su cuerpo fue localizado en un lote baldío de la colonia Barrio de la Industria, en el sector Solidaridad.

Fue hasta el 9 de febrero cuando las autoridades confirmaron oficialmente su identidad. De acuerdo con las investigaciones, la adolescente murió a causa de un balazo en la cabeza. Por estos hechos fue detenido José “N”, de 14 años, quien presuntamente mantenía una relación con la víctima. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer completamente el caso.

Con información de Luis Beza / Noticias N+

RR