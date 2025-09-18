Se Registra Ataque Armado en Mina, Nuevo León; Aseguran Armas y Equipo Táctico

La mañana de este jueves 18 de septiembre se registró una balacera en pleno centro del municipio de Mina, cerca del kilómetro 35 de la carretera a Monclova. El hecho fue confirmado por autoridades estatales, quienes reportaron que todo comenzó tras el ataque a elementos de la Policía Municipal por parte de un convoy conformado por al menos cinco camionetas con personas armadas.

Tras el reporte, elementos de Fuerza Civil acudieron al lugar, lo que desató un enfrentamiento con los agresores. Posteriormente, se realizó el aseguramiento de diversos objetos, entre ellos cargadores abastecidos, armas largas, chalecos y equipo táctico, radiofrecuencia, ponchallantas, así como una camioneta blanca tipo pick-up.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas. El resto de las camionetas involucradas habría logrado escapar, y aunque se implementó un operativo de búsqueda durante varias horas, este no dio resultados positivos.

Fuentes de seguridad indicaron que ya se encuentran bajo resguardo las armas y vehículos asegurados, los cuales fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Estatal en la carretera a Laredo. En el operativo también participó el Ejército Mexicano en apoyo a las autoridades estatales.

Accidente en el libramiento noroeste deja una persona lesionada

En otro hecho, también ocurrido este miércoles 18 de septiembre, se registró un accidente vial en los límites de los municipios de Escobedo y García, sobre el libramiento noroeste. De acuerdo con los primeros reportes, un automovilista que circulaba por la calle Fraiser Bando fue impactado por un tráiler que viajaba a exceso de velocidad.

El percance ocurrió a la altura de la colonia El Fraile.Tras el impacto, el vehículo particular salió del camino y se estrelló contra un señalamiento vial. Afortunadamente, las lesiones del conductor no ponen en riesgo su vida.

