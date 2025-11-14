Atacan a Balazos a Hombre Frente a Kínder en Colonia Topo Chico en Monterrey, Nuevo León

Un ataque armado registrado esta tarde de viernes 14 de noviembre en la colonia Topo Chico, en la zona norte poniente de Monterrey, los hechos ocurrieron en la calle K Dereita, entre Santiago y Apodaca, donde un hombre fue atacado a balazos mientras se encontraba frente a un Kínder.

Según testimonios de vecinos, un par de motociclistas pasó a alta velocidad por la zona y se detuvo al llegar hasta donde estaba la víctima, identificada como Juan Villada, de 37 años. Sin mediar palabra, los agresores le dispararon directamente en la cabeza, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

El ataque ocurrió justo a la hora de salida de estudiantes del jardín de niños ubicado en la zona y de la Escuela Primaria Profesor Enrique Corona Morfín. Debido a esto, las personas que se encontraban recogiendo a sus hijos entraron en pánico al escuchar las detonaciones y ver la agresión directa contra el hombre. Padres y madres de familia corrieron para poner a salvo a sus hijos, mientras algunos buscaban refugio momentáneo para evitar quedar en medio del ataque. La escena generó una movilización inmediata de autoridades y cuerpos de emergencia.

Paramédicos llegaron a la Colonia Topo Chico

Minutos después de la agresión, una ambulancia arribó al sitio y brindó los primeros auxilios a Juan Gabriel tras ser evaluado, fue trasladado rápidamente hacia un hospital cercano debido a la gravedad de la herida.

Elementos de Protección Civil de Monterrey también llegaron para brindar apoyo y colaborar, asimismo, unidades de Fuerza Civil acudieron al lugar y acordonaron la zona para resguardar la escena y evitar el paso de personas. El área fue completamente cercada mientras los padres y niños se retiraban del sitio. Se espera la llegada de agentes ministeriales y peritos, quienes iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del ataque y dar con los responsables.

El personal de seguridad permanecerá en la zona mientras continúan las diligencias, y se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre el estado de salud de la víctima.

