Familiares Buscan a Don José; Desapareció en García, Nuevo León

Una familia de Santa Catarina, Nuevo León, pide el apoyo de la comunidad para encontrar a uno de sus integrantes, quien lleva 13 días desaparecido en el municipio de García.

José Refugio Pérez Hernández, de 64 años fue visto por última vez el pasado 31 de mayo, en el municipio de García, Nuevo León

Pérez Hernández padece trastorno bipolar y al no tomar su medicamento, suele sufrir algunas crisis que le complican su salud mental.

El hombre vive en la colonia Balcones de Santa Catarina, con su madre, pero ese día visitó a uno de sus hijos en García, y al volver en transporte público habría desaparecido.

Sí, andaba por allá visitando a sus hijos, fue a la casa de una hija y ya no lo hemos vuelto a ver, si alguien lo llega a ver que lo reporten a este canal, él padece de sus facultades mentales, no sabemos si anda perdido, no sabe regresar, primero Dios esperamos encontrarlo.