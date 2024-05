Akasha Olivares González y Eder Gael Rodríguez Castro fueron vistos por última vez y reportados como desaparecidos el pasado 8 de mayo.

Ambos salieron de la casa de Akasha en la Colonia Constituyente de Querétaro Segundo Sector en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, bajo la idea de visitar el Parque Fundidora; pero esa sería la última vez que Mayra González y Eder Guadalupe verían a sus hijos.

Mayra Lizeth González, madre de Akasha Olivares, señaló que buscan información sobre el posible paradero de los jóvenes.

Si alguien tiene información. Chicos, ustedes que son amigos de ellos, si realmente ellos se fueron, por voluntad propia, si ellos planearon algo y alguien sabe algo. O sea, no los vamos a regañar, no los vamos a castigar, queremos que regresen, que vuelvan con bien. Y si no es así, ¿pues entonces en dónde está la autoridad?