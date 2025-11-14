Cae en Monterrey y Matamoros Premio Mayor del Sorteo Especial No. 306 de la Lotería Nacional

La noche de este viernes 14 de noviembre se efectuó el Sorteo Especial No. 306 de la Lotería Nacional, esta edición celebró el 15 aniversario del Buen Fin.

En punto de las 08:00 de la tarde se realizó el sorteo de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el cual contó con un premio garantizado de 27 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó como ganador el número 46311.

La serie número uno fue dispuesta para su venta a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y la serie número dos se dispuso para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Los premios de reintegro son a los billetes con terminaciones en número 1 y 1.

¡Felicitaciones a los afortunados ganadores!

¿Cuándo fue la última vez que cayó el premio mayor de la Lotería Nacional en Monterrey?

La noche del viernes 5 de septiembre fue la última vez que cayó el premio mayor de la Lotería Nacional en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con el Sorteo Superior en su edición 2858, el cual celebró el 80 aniversario de los Estudios Churubusco.

De igual manera, en punto de las 08:00 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional en la Ciudad de México.

El premio mayor garantizado de 17 millones de pesos fue dividido en dos series, donde resultó ganador el número 43641. Las series número 1 y 2 fueron remitidas para su venta a la ciudad de Monterey, Nuevo León.

