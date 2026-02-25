Cae en Monterrey Segundo Premio Mayor del Sorteo No. 4003 de la Lotería Nacional

La noche de este martes 24 de febrero se llevó a cabo el Sorteo Mayor número 4003 de la Lotería Nacional, edición dedicada a la conmemoración del Día de la Bandera. El sorteo se realizó en punto de las 8 de la noche, como parte de esta celebración cívica a nivel nacional.

En esta edición se contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos, dividido en tres series. El número ganador del premio mayor fue el 47097.

La serie número 1 fue dispuesta para su venta en la Ciudad de México, específicamente en el expendio local número 1027; la serie número 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Colima, Colima; mientras que la serie número 3 fue puesta a disposición mediante canales electrónicos.

El segundo premio cae en Monterrey

La noticia destacada para Nuevo León fue que el segundo premio, por un monto de 2 millones 550 mil pesos, cayó en Monterrey. El número ganador fue el 09321, también dividido en tres series. La serie número 1 fue dispuesta para su venta en Monterrey, Nuevo León, resultando favorecida la capital regiomontana con este importante premio.

La serie número 2 fue enviada a Monclova, Coahuila, y la serie número 3 se comercializó a través de canales electrónicos. Este resultado coloca a Monterrey como una de las ciudades ganadoras en esta edición especial del Sorteo Mayor, generando expectativa entre los participantes locales que adquirieron su billete en la entidad.

Noticia relacionada: Premio Mayor de Lotería Nacional 24 de Febrero: ¿Dónde Cayó Ganador de 21 Millones de Pesos?

En cuanto a los premios por reintegro, corresponden a los billetes con terminaciones en los números 7, 1 y 7, conforme a lo establecido en las reglas del sorteo. Estos reintegros permiten recuperar el costo del billete a quienes cuenten con dichas terminaciones.

El Sorteo Mayor 4003 se desarrolló conforme a lo programado, destacando tanto por su carácter conmemorativo del Día de la Bandera como por la distribución de sus premios principales en distintas entidades del país.

Finalmente, se enviaron felicitaciones a las y los afortunados ganadores, en especial a quién resultó beneficiado en Monterrey con el segundo premio, marcando así un resultado relevante para la capital de Nuevo León en esta edición de la Lotería Nacional.

Historias recomendadas:

RR