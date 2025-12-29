Cae Hombre de Puente Atirantado en San Pedro, Nuevo León; Queda Gravemente Herido

Un hombre resultó gravemente lesionado luego de caer del Puente Atirantado, en el municipio de San Pedro Garza García, lo que provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia durante las últimas horas.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades, el hombre habría llegado al sitio a bordo de un vehículo de aplicación, cuyo conductor lo dejó en las inmediaciones del puente. Minutos después, el sujeto cayó desde la estructura, quedando tendido con múltiples lesiones de gravedad.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro, así como personal de Protección Civil de Nuevo León y ambulancias, quienes de inmediato iniciaron las labores de auxilio. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al hombre, quien presentaba múltiples fracturas y un estado de salud delicado.

Mantienen movilización en la zona

Luego de ser estabilizado en el sitio, el lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

El área fue asegurada por elementos de seguridad municipal, quienes implementaron un operativo preventivo en el Puente Atirantado. Llamó la atención la presencia permanente de patrullas en la zona, medida que ha sido reforzada en los últimos días con el objetivo de prevenir hechos similares.

Autoridades señalaron que esta consigna de vigilancia se mantendrá de manera indefinida, debido a que el puente ha sido escenario recurrente de incidentes de este tipo. Así mismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación de riesgo y permitir una intervención oportuna por parte de los cuerpos de auxilio.

