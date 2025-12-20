Trabajador Resulta Herido tras Caer de 4 Metros en Obra en Monterrey

Un trabajador resultó lesionado luego de sufrir una caída de aproximadamente cuatro metros de altura mientras se encontraba laborando en una construcción, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este día en el municipio de Monterrey.

El incidente fue reportado como accidente laboral alrededor de las 10:57 horas, del sábado 20 de diciembre por lo que elementos de Protección Civil Nuevo León acudieron al sitio tras recibir el aviso de una persona lesionada por caída profunda.

Al arribo de las unidades de Protección Civil Estatal, se confirmó que personal del CRUM ya se encontraba en el lugar y había iniciado el traslado del paciente hacia el Hospital General de Zona número 21 del IMSS, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

De acuerdo con la información recabada, el trabajador sufrió lesiones en las extremidades superiores, así como traumatismo en cráneo, por lo que fue considerado prioritario su traslado inmediato a un hospital para su valoración y atención médica especializada.

Se desconocen las causas del accidente

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron la caída del trabajador desde la altura aproximada de cuatro metros. Las autoridades señalaron que no se cuenta con información precisa sobre si el accidente estuvo relacionado con fallas en las medidas de seguridad o con otros factores. Elementos de Protección Civil realizaron una inspección preventiva en el sitio del accidente, descartando riesgos adicionales que pudieran representar un peligro para otros trabajadores o para los cuerpos de auxilio que acudieron a la emergencia.

Tras recabar los datos correspondientes y asegurar la zona, el incidente fue canalizado al Área de Inspecciones de Protección Civil Nuevo León, con el objetivo de dar seguimiento al caso y revisar las condiciones de seguridad en la obra donde ocurrió el accidente.

En el operativo participaron la Unidad 05 de Protección Civil Nuevo León, así como las Unidades 15 y 41 de Protección Civil Monterrey, además de la Unidad 76 del CRUM, quienes coordinaron esfuerzos para la atención del lesionado.

La atención del reporte concluyó alrededor de las 12:29 horas, una vez que el paciente fue trasladado y se descartaron

