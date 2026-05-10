Caen en Tumba y se Lesionan Tres Personas en Panteón de Marín, Nuevo León

Tres personas resultaron lesionadas después de caer a una tumba con cinco metros de profundidad en el Panteón Las Tres Cruces, ubicado en el kilómetro 34 de la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Marín, Nuevo León.

El accidente se registró alrededor de las 09:10 de la mañana del 10 de mayo, Día de las Madres, fecha en la que diversas familiar acudieron a los cementerios para llevar flores y recordar a las mamás que ya fallecieron. Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Marín y Protección Civil de Pesquería se movilizaron hasta el sitio luego de recibir el reporte del hecho.

Los brigadistas trabajaron en conjunto e instalaron un sistema de ventaja mecánica para lograr rescatar a las tres personas que cayeron dentro de la tumba de cinco metros de profundidad. Al ser extraídas, fueron valoradas por los elementos de Protección Civil, quienes señalaron que presentaban lesiones.

Heridos son trasladados al Hospital Universitario

Dos de las tres personas fueron identificadas como Debanhi Lizbeth de 21 años de edad e Isidra de 49 años de edad; ambas fueron trasladadas en ambulancia por los brigadistas de Protección Civil de Pesquería al Hospital Universitario para su valoración médica. De la tercera víctima, que fue llevada al mismo hospital, no se proporcionaron datos.

Una vez trasladadas al Hospital Universitario, las tres personas que resultaron heridas tras caer dentro de la tumba en el Panteón Las Tres Cruces, en Marín, quedaron a cargo del municipio en el área. Hasta el momento, no han dado detalles sobre la gravedad de las lesiones que presentaban y su estado actual de salud.

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SHH