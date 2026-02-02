Camión de la Ruta 218 se Impacta Contra Clínica 30 del IMSS en Guadalupe, NL

Un camión del transporte urbano, correspondiente a la ruta 218, se impactó contra la clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el municipio de Guadalupe, luego de que el conductor presuntamente perdiera el control de la unidad mientras circulaba por la zona.

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Serafín Peña, donde la unidad derribó parte de la barda lateral del inmueble y terminó estrellándose contra una parada de camiones, lo que generó alarma entre derechohabientes, peatones y automovilistas que se encontraban en el área.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, al momento del choque no se encontraron pasajeros a bordo del camión, lo que evitó que el saldo del percance fuera mayor. El conductor fue localizado inconsciente dentro de la unidad y, según los primeros reportes, presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia intoxicante.

Fue trasladado a un hospital en Monterrey

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención médica al operador, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para su valoración. Su estado de salud fue reportado como reservado, mientras se realizan los exámenes correspondientes para determinar si efectivamente conducía intoxicado.

Elementos de Protección Civil y otras corporaciones de auxilio se movilizaron hasta el lugar para realizar labores de prevención, asegurar el área y evitar riesgos adicionales, debido a los daños ocasionados a la infraestructura y a la cercanía con la clínica del IMSS.

El sitio fue acordonado mientras se llevaban a cabo las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y evaluar los daños estructurales. Autoridades ya investigan las causas del accidente y deslindarán responsabilidades conforme avancen las indagatorias.

