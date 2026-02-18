Choque de Transporte de Personal Deja 7 Lesionados en Apodaca, Nuevo León

El exceso de velocidad al ir bajando un puente vehicular y una distracción al volante llevaron al estrellamiento de un camión de personal en el municipio de Apodaca, donde al menos siete personas resultaron con algunos golpes tras el fuerte impacto. De acuerdo con el reporte, la unidad descendía por la vialidad cuando el conductor perdió el control.

Estrella Camión de Personal contra Camellón en Carretera Apodaca Juárez

Esto ocasionó que el camión terminara impactándose contra el camellón central, generando momentos de tensión entre los pasajeros que viajaban en el transporte de personal. El hecho fue reportado sobre la Carretera Apodaca–Juárez, lugar hasta donde acudió personal de Protección Civil de Nuevo León para atender la emergencia y confirmar el incidente vial. A su llegada, los rescatistas verificaron que el camión de transporte se había impactado contra el camellón, quedando detenido sobre la vía.

La presencia de las unidades de auxilio generó una rápida movilización en la zona, mientras se realizaban las labores correspondientes para garantizar la seguridad de los pasajeros y evitar mayores riesgos en la circulación vehicular.

Lesionados presentan golpes leves

En el sitio también se contó con la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a siete personas que presentaban lesiones leves. Los afectados fueron atendidos en el lugar y se encontraban en espera de su pase médico para descartar complicaciones mayores. A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades confirmaron que ninguno de los pasajeros presentó heridas de gravedad.

Personas valoradas en el lugar:

Jose 49 años

Jaqueline 30 años

Lezli 28 años

Dayana24 años

Juan 28 años

Mayra 40 años

Mario 31 años

Sin embargo, se recomendó a los involucrados acudir a una revisión médica para asegurar que no existan lesiones internas derivadas del impacto. El incidente generó afectaciones momentáneas en la vialidad mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro del transporte de personal.

