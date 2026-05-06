Choque entre Transporte de Personal y Tráiler Deja 18 Lesionados en Apodaca, Nuevo León

Un fuerte accidente vial se registró en una zona industrial del municipio de Apodaca, Nuevo León, dejando como saldo 18 personas lesionadas. El percance ocurrió en el cruce de las calles Circuito Virreyes y Gerbera, en la colonia Jardines del Virrey, donde acudieron elementos de Protección Civil Nuevo León tras recibir el reporte alrededor de las 21:50 horas del martes 5 de mayo.

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De acuerdo con los primeros informes, un camión de transporte de personal perdió el control y se impactó contra la parte trasera de un tráiler con plataforma que se encontraba estacionado en la lateral. Tras la colisión, varios pasajeros resultaron con golpes, mientras que una mujer quedó prensada debido al fuerte impacto.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que una pasajera presentaba atrapamiento mecánico en las extremidades inferiores, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico de rescate urbano para liberarla. El resto de los lesionados logró descender del vehículo por sus propios medios. En el sitio, paramédicos brindaron atención a 12 personas por diversos golpes, mientras que seis más requirieron traslado a hospitales de la zona.

Traslado de lesionados a Hospitales

Entre los heridos trasladados se encuentran:

Yuliana Tovar, de 39 años,

María de Jesús González Padilla de 33 quién fue llevada a la Clínica 67 del IMSS.

Catalina Aranda Jacobo, de 50 años, fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21 con amputación de pie derecho.

con amputación de pie derecho. Ana Alba

Julio Durón

Ana Cortez, de 33 años, con golpe en la nariz,

Nancy Rodríguez, de 35 años.

En total, se reportaron 10 personas afectadas directamente, sin que los conductores de ambas unidades presentarán lesiones. Los operadores fueron identificados como Jorge Ricardo Gaona Delgado, del transporte de personal, y Fernando Puente Retana, del tráiler.

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Elementos de tránsito municipal se hicieron cargo del incidente, manteniendo un carril cerrado de manera temporal mientras se realizaban las maniobras de retiro de las unidades con apoyo de grúas. El servicio concluyó a las 23:40 horas del martes 5 de mayo de 2026.

El transporte de personal pertenece a la empresa ATR y era conducido por Jorge Ricardo, bajo la supervisión de Roberto Castañeda. El tráiler con plataforma corresponde a la compañía TDL, operado por Fernando Puente Retana y encargado Luis Díaz.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR