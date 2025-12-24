Hombre Pierde la Vida Tras Ser Atropellado por Camioneta Blindada en Monterrey

De acuerdo con los primeros informes, el atropello ocurrió cuando un peatón, presuntamente una persona en situación de calle, intentó cruzar la vialidad sin percatarse de la proximidad de una camioneta que circulaba a gran velocidad. El vehículo involucrado era una camioneta blindada de gran peso, lo que habría impedido que el conductor logrará frenar a tiempo.

El impacto fue inevitable y el peatón terminó siendo arrollado sobre la carpeta asfáltica. Testigos señalaron que la unidad era conducida por un escolta privado, quien permaneció en el lugar tras el accidente. Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron la valoración correspondiente al peatón.

Video: Muere Hombre Atropellado en Avenida Luis Donaldo Colosio en Monterrey

Tras varios minutos, las autoridades confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima fue descrita como un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien no fue identificado en el lugar. Únicamente se informó que vestía un pantalón de mezclilla y una sudadera negra al momento del accidente.

Conductor retenido para investigación

El conductor de la camioneta fue retenido por las autoridades en el sitio del accidente para rendir su declaración y quedar a disposición de las instancias correspondientes, mientras se realizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y deslindar responsabilidades.

La circulación en la Avenida Luis Donaldo Colosio se vio afectada durante varios minutos debido a las labores de auxilio y al acordonamiento del área, lo que generó tráfico lento en la zona.

Hasta el momento, la identidad del hombre fallecido no ha sido revelada, y las autoridades continúan con los protocolos correspondientes para su identificación. El caso se mantiene bajo investigación mientras se recaban más datos sobre el accidente.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR