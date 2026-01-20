Captan a Puma en el Parque Ecológico Chipinque en San Pedro, Nuevo León

El Parque Ecológico Chipinque dio a conocer recientemente imágenes del avistamiento de un puma dentro de esta Área Natural Protegida, lo que generó gran interés entre la ciudadanía. El ejemplar fue captado gracias a las cámaras de fototrampeo instaladas en distintos puntos del parque, como parte de las labores de monitoreo de fauna silvestre.

De acuerdo con autoridades de Chipinque, este registro es una señal positiva del buen estado del ecosistema, ya que la presencia de grandes felinos indica que existe un equilibrio natural y condiciones adecuadas para la vida silvestre. Señalaron que el puma es una especie que ha habitado la región desde mucho antes del crecimiento urbano y la presencia humana.

Video: Registran Avistamiento de Puma en Chipinque NL

Especialistas del parque explicaron que los encuentros entre pumas y personas son poco frecuentes: sin embargo, hicieron un llamado a quienes visitan la zona a hacerlo con responsabilidad, respeto y atención, especialmente al transitar por los senderos. Recomendaron seguir en todo momento las indicaciones de seguridad, mantenerse en los caminos señalizados y evitar conductas que puedan alterar a la fauna.

Autoridades de Chipinque hacen un llamado a la población

Así mismo, destacaron la importancia de que quienes acuden por primera vez a Chipinque se informen previamente sobre las recomendaciones oficiales, con el fin de prevenir cualquier situación de riesgo, no solo con pumas, sino también con otras especies como osos.

Las autoridades aclararon que este avistamiento no implica un riesgo generalizado ni una razón para dejar de visitar el parque, sino una oportunidad para reforzar la conciencia ambiental y el respeto por la naturaleza. Conocer estas medidas ayuda a proteger la integridad de los visitantes, sus acompañantes y la fauna silvestre.

Finalmente, invitaron a la población a disfrutar de la riqueza natural de Nuevo León de manera responsable, admirando a estas especies desde la distancia y contribuyendo a la conservación de su hábitat.

