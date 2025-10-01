Dos Hombres Roban Estatuilla de San Judas Tadeo; Quedan Grabados en Video en Ciénega de Flores

La madrugada del miércoles 1 de octubre de 2025, una estatuilla de San Judas Tadeo fue robada en el Valle de las Salinas, dentro del municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. Por medio de cámaras de seguridad se logró captar el momento exacto en el que un hombre presuntamente sustrae una estatuilla de San Judas Tadeo de una casa ubicada en la Colonia Cerradas de Vendanova, un sector considerado como privado.

El video, que llegó a la redacción de noticieros locales, muestra cómo se desarrolla el robo en cuestión de segundos. En las imágenes se observa a dos hombres, uno que va caminando y otro que circula en bicicleta. Ambos recorren la colonia hasta que se detienen frente a una de las casas, donde al parecer identifican la figura religiosa.

El individuo que va a pie se acerca directamente al sitio donde se encontraba la estatuilla de San Judas Tadeo y, sin pensarlo dos veces, la toma con total calma. Posteriormente, se aleja del lugar caminando de manera tranquila, mientras su acompañante en bicicleta lo espera para retirarse del sector sin que nadie se percatara en ese momento de lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables lograron salir de la colonia sin ser detenidos. La familia afectada se percató del robo al revisar las cámaras de seguridad de su vivienda, donde quedó registrada la forma en que los sujetos cometieron el hurto.

Se llevan imagen de San Judas a semanas de su celebración del 28 de octubre en Nuevo León

Aunque se trataba de una figura de gran valor sentimental, la pérdida resulta más significativa debido a que la familia tenía previsto utilizarla en el aniversario de San Judas Tadeo, que se conmemora el próximo 28 de octubre, fecha en la que tradicionalmente se realizan misas y festejos en honor al santo patrono de las causas difíciles. Hasta el momento, no se tienen pistas concretas sobre la identidad de los delincuentes.

Lo único que se sabe es que tras cometer el robo huyeron rumbo a la colonia Villas de Alcalá. Las autoridades locales aún no han emitido un posicionamiento oficial sobre este robo, pero se espera que las investigaciones continúen para dar con los responsables.

