Captan Riña con Machete Entre Alumnos Afuera del CONALEP en Monterrey

Una pelea entre presuntos estudiantes afuera del CONALEP ubicado en la colonia Valle Verde, en Monterrey, desató preocupación entre padres de familia luego de que circulara en redes sociales un video donde se observa a varios jóvenes golpeándose y uno de ellos portando un machete.

La grabación, enviada por madres de familia y difundida durante la mañana de este miércoles 20 de noviembre, muestra a un grupo de jóvenes, algunos sin camisa para evitar ser identificados, peleando sobre la calle Primero de Mayo, casi en el cruce con la avenida Ruiz Cortines, afuera del plantel educativo. En al menos tres ocasiones, uno de los agresores, que sostiene un machete en la mano, amaga con atacar a otro adolescente, mientras varios observan o graban la escena.

Padres de familia intervienen

En medio del caos, al menos dos padres de familia intervienen para intentar separar a los jóvenes, temiendo que el enfrentamiento termine en una lesión grave debido al arma blanca utilizada. Según relatan las madres que denunciaron el caso, este tipo de riñas ocurren al menos una vez por semana, lo que ha generado creciente preocupación por la seguridad de los alumnos.

Las denunciantes señalan que han solicitado en repetidas ocasiones mayor vigilancia y presencia del personal directivo, así como una revisión más estricta en los accesos al plantel. También piden determinar si todos los involucrados pertenecen al CONALEP o si algunos jóvenes ajenos a la institución se están presentando para provocar estas riñas.

El video ha causado indignación entre la ciudadanía por el nivel de violencia mostrado, especialmente por la presencia de un arma capaz de provocar lesiones mortales. Se espera que las autoridades del plantel revisen el caso y tomen medidas inmediatas para prevenir nuevos incidentes y garantizar la integridad de los estudiantes.

