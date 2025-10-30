Detienen a Cuatro Personas por Robo a Negocio en Villa Azul en García, Nuevo León

Elementos de la Policía Municipal de García lograron una detención que permitió el desmantelamiento de una banda presuntamente involucrada en un robo cometido a un negocio de telefonía, ubicado en la colonia Villa Azul, dentro del municipio de García, Nuevo León. El hecho fue posible gracias a la coordinación entre las fuerzas municipales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes realizaron un operativo de localización pocas horas después del reporte del ilícito.

De acuerdo con las autoridades, el robo fue reportado el 29 de octubre, y tras recibir la denuncia, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona y colonias aledañas. Los oficiales lograron ubicar a los presuntos responsables en el fraccionamiento Villa Azul, donde fueron interceptados y detenidos sin incidentes mayores.

Video: Detienen a Banda Vinculada en Robo a Negocio de Telefonía en Colonia Villa Azul en el municipio de García

Durante la intervención policial, fueron detenidos un hombre de 21 años y tres mujeres cuyas edades oscilan entre los 21 y 41 años, todos originarios del estado de Nuevo León. Las autoridades señalaron que la banda podría estar relacionada con otros robos cometidos en negocios del Área Metropolitana de Monterrey, por lo que las investigaciones continuarán para determinar si existe conexión con más hechos delictivos.

Aseguran motocicleta, electrónicos y presunta droga en el municipio de García, Nuevo León

Durante el operativo, las autoridades aseguraron una motocicleta que presuntamente habría sido utilizada para cometer el robo. Además, se recuperaron dispositivos electrónicos que coinciden con los artículos reportados como sustraídos del negocio afectado. También se localizaron dosis de una sustancia con características de droga, la cual fue confiscada como evidencia dentro de las investigaciones.

Estos hallazgos fortalecen las líneas de investigación en torno a las actividades delictivas del grupo detenido. El aseguramiento del vehículo y los objetos robados permitirá ampliar la carpeta de investigación para determinar la forma de operar de los implicados, así como si existen más personas involucradas. Una vez concluido el operativo, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades municipales destacaron la rapidez con la que se logró la captura, pues ocurrió pocas horas después de que se reportara el robo. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa que pueda contribuir a identificar más integrantes de esta banda.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR