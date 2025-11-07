Capturan a Presunta Banda de Ladrones de Casas de San Pedro, Nuevo León

La Policía de San Pedro Garza García desarticuló una presunta banda dedicada al robo de residencias, conocida como la banda de la colombiana” tras un operativo implementado en la avenida Gómez Morín durante las últimas horas de este jueves 6 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, el grupo estaba integrado por una mujer de origen sudamericano y tres hombres provenientes de la Ciudad de México, quienes presuntamente cometían robos en viviendas del municipio sin ejercer violencia, aprovechando momentos en que las casas se encontraban vacías.

Durante el despliegue policiaco, los agentes interceptaron un vehículo con placas falsas del estado de Coahuila, en el cual viajaban los cuatro sospechosos. En la revisión se les aseguraron herramientas utilizadas para forzar cerraduras, dosis de sustancias prohibidas y diversos objetos posiblemente relacionados con los robos.

Cometían sus robos en viviendas con alto poder adquisitivo

Los detenidos fueron identificados como Gerardo Damián “N” de 43 años, Gabriel “N” de 38 años, José Manuel “N”de 36 años y Lorena “N” de 35 años, esta última señalada como la líder del grupo. Según las primeras investigaciones, el grupo operaba principalmente en colonias de alto poder adquisitivo, entre ellas San Agustín y Hacienda San Agustín, donde habría cometido varios robos en las últimas semanas.

Las autoridades de San Pedro exhortaron a los habitantes que hayan sido víctimas de esta banda a interponer su denuncia formal, con el fin de fortalecer las investigaciones y evitar que los detenidos sean liberados.

La Secretaría de Seguridad del municipio informó que los cuatro fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las indagatorias para determinar si están relacionados con otros robos en la zona metropolitana.

