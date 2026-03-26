Detienen a Administradores de Página "La Tía Paty" por Presunta Extorsión en Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre la detención de dos personas presuntamente relacionadas con la operación de la cuenta “La Tía Paty”, que se volvió viral en redes sociales en Monterrey.

Se trata de Astrid “N” y César “N”, quienes fueron capturados tras la ejecución de órdenes de aprehensión derivadas de diversas denuncias e investigaciones realizadas por la autoridad estatal.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, ambos estarían vinculados con la administración de cuentas identificadas como “La Tía Paty”, las cuales eran utilizadas para difundir contenido sobre terceros y, presuntamente, exigir pagos a cambio de eliminar dichas publicaciones.

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Señalan presunto recluntamiento de mujeres

Además, las autoridades señalaron que se investiga su posible participación en esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales, así como el uso de identificaciones oficiales para la suplantación de identidad.

El caso ha generado preocupación debido a que la cuenta operaba bajo la apariencia de contenido de entretenimiento o “chisme”, pero podría estar relacionada con actividades ilícitas que afectan la privacidad y seguridad de las personas.

Actualmente, los detenidos ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que la investigación continúa en curso para determinar el alcance de las operaciones y si existen más personas involucradas o víctimas.

La Fiscalía reiteró que las indagatorias siguen abiertas, por lo que no se descartan nuevas acciones en torno a este caso que ha tenido alto impacto en redes sociales en Nuevo León.

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