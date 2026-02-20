Carambola Deja Mujer Lesionada y Colapsa Vialidad en Libramiento Noroeste en Escobedo, NL

Una mujer lesionada fue el saldo que dejó un choque tipo carambola registrado en el Libramiento Noroeste, el hecho fue reportado alrededor de las cuatro de la tarde de este Viernes 20 de Febrero de 2026 en un tramo ubicado entre las avenidas Chocolate y Raúl Salinas en el municipio de Escobedo. Presuntamente el operador de un tráiler que circulaba con dirección al poniente presuntamente cerró el paso a un vehículo conducido por la mujer lesionada.

Video: Deja Choque Tipo Carambola Una Mujer Lesionada en Libramiento Noroeste en Escobedo Nuevo León

Tras la maniobra, la conductora perdió el control del volante y salió de la carretera. Posteriormente, el tráiler señalado como responsable avanzó varios metros más adelante y se impactó contra otro tráiler lo que derivó en el choque tipo carambola. El percance involucró así a múltiples vehículos en el Libramiento Noroeste en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Tráfico colapsado en ambos sentidos

Se registró una extensa fila de vehículos en ambos sentidos del Libramiento Noroeste. La circulación permaneció prácticamente detenida debido al cierre de carriles y a la espera del arribo de una grúa para retirar las unidades involucradas. El tráfico se prolongó por más de una hora, convirtiendose en un estacionamiento.

Noticia relacionada: Tráiler con Diésel Intenta Ganarle el Paso al Tren y es Embestido en Escobedo, Nuevo León

Además, se informó que más adelante, en dirección hacia el oriente, se registraba otro accidente, lo que complicó aún más la movilidad en la carretera de libramiento noroeste. Ante la situación, se recomendó a los conductores optar por vías alternas para evitar quedar atrapados en el trafico.

Las autoridades continuaron con las labores para liberar la vialidad y restablecer la circulación en el Libramiento Noroeste, afectado por este choque tipo carambola que dejó como saldo a una mujer lesionada y severas complicaciones viales.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR