Carga de Tráiler Cae Varios Metros Desde Puente Vehicular en Escobedo, Nuevo León

Un tráiler tiró su carga desde lo alto de un puente vehicular cuando circulaba por el Libramiento Noroeste y Camino a las Pedreras, en el municipio de General Escobedo. El incidente generó movilización de cuerpos de auxilio y afectaciones a la vialidad en la zona. El conductor manejaba un tráiler cargado con cajas de remolques que transportaban rines de automóvil.

Al desplazarse por el Libramiento Noroeste, a la altura del puente conocido como Las Pedreras, presuntamente el último remolque se zafó del primero. Esta situación provocó que la carga se desprendiera y cayera desde varios metros de altura. Durante la caída, parte de la estructura del puente resultó dañada.

Finalmente, las cajas y los rines terminaron sobre la lateral de la vialidad. A pesar de lo aparatoso del accidente, en ese momento no circulaban vehículos por debajo del puente, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Movilización de cuerpos de auxilio

Tras el reporte del accidente, al lugar arribaron paramédicos de la Asociación Mexicana de Rescate, quienes encontraron el tráiler y las cajas volcadas sobre la carpeta asfáltica. Los rines de automóvil que eran transportados tenían como destino la ciudad de Saltillo. Los cuerpos de auxilio realizaron la inspección correspondiente para descartar riesgos adicionales y verificar que no hubiera personas heridas en la zona. Asimismo, se evaluaron los daños ocasionados tanto en la estructura del puente como en la vialidad lateral donde terminó la carga.

Debido al accidente, la circulación en el área fue desviada de manera temporal. Los automovilistas fueron dirigidos hacia una brecha ubicada en un lote baldío para incorporarse nuevamente al Camino a las Pedreras y continuar su trayecto. Las autoridades trabajaron en el retiro de la mercancía y en las labores necesarias para restablecer la circulación en el Libramiento Noroeste.

Aunque el hecho fue aparatoso y causó afectaciones viales, no se reportaron víctimas, quedando únicamente daños materiales como saldo del percance.

