Buscan a Joven de 17 años Desaparecido en la Colonia Los Faisanes en Guadalupe, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León activó una ficha de búsqueda para localizar a un joven de 17 años reportado como desaparecido en el municipio de Guadalupe. Las autoridades piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero y cualquier información será de vital importancia para su localización.

El menor fue identificado como Carlos Isai de Anda Santillán, quien fue visto por última vez el lunes 29 de septiembre en la colonia Los Faisanes. De acuerdo con los reportes de su familia, Carlos Isai tiene cabello negro ondulado, tez blanca, ojos cafés oscuros, mide 1.96 metros de altura y posee complexión robusta.

En el momento de su desaparición, vestía pantalón negro de mezclilla, camisa blanca de manga larga, chamarra azul del equipo de futbol americano Vaqueros de Dallas con franjas blancas, y tenis negros marca Nike. Aunque hasta el momento no se reportaron señas particulares ni padecimientos de salud, las autoridades no descartan ningún detalle que pueda ayudar a dar con él.

La familia de Carlos Isai aseguró que no tenía indicios de algún problema que justificara su ausencia y que su desaparición ha generado gran preocupación entre sus seres queridos y vecinos de la zona. Ante ello, la Fiscalía, en coordinación con corporaciones de búsqueda, ha implementado operativos y recorridos en distintos puntos del municipio, así como la difusión de la ficha de búsqueda en medios de comunicación y redes sociales.

Canales de comunicación para aportar información

Las autoridades ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes números para reportar cualquier dato que pueda ayudar a localizar a Carlos Isai de Anda Santillán: 81 2020 4411 y 81 1990 3873

La colaboración ciudadana es fundamental para que las autoridades puedan dar con el joven lo antes posible y garantizar su seguridad. Se recomienda a quienes tengan información relevante, no dudar en comunicarse de inmediato con las autoridades correspondientes.

