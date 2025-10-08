Catean y Aseguran Bodega por Presunto Fraude en Monterrey, Nuevo León

Durante el mediodía de este miércoles 8 de octubre, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron un cateo en una propiedad ubicada en la colonia Industrial, al norte de Monterrey, como parte de una investigación por presuntos delitos de fraude.

El inmueble en cuestión es una bodega con oficinas situada sobre la calle José María Bocanegra, casi en el cruce con la calle Nieto, marcada con el número 1310. La zona fue rápidamente sitiada por agentes ministeriales, quienes acordonaron el perímetro para permitir el ingreso del grupo especializado que encabezó el operativo.

Video: Catean Oficinas; Investigan Presunto Fraude en Colonia Industrial en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, la empresa que operaba en el lugar tiene giro de comercializadora y es investigada por su posible participación en actividades relacionadas con fraude o robo. Esta situación llevó a las autoridades a ejecutar la orden judicial de cateo con el objetivo de asegurar equipos y documentos que pudieran servir como evidencia.

Aseguran equipo electrónico durante cateo en Monterrey

Entre los artículos que los investigadores buscaban se encuentran equipos DVR, memorias USB, teléfonos celulares, computadoras y cámaras de videograbación. Estos objetos podrían contener información clave para fortalecer la carpeta de investigación y esclarecer la posible red de actividades ilícitas.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León no ha revelado cuántas personas habrían sido afectadas ni si existen detenidos como resultado del operativo. Las indagatorias continúan y se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre el caso.

Pese a la amplia movilización policiaca y a la presencia de múltiples unidades con torretas encendidas, autoridades aseguraron que no existió riesgo para la población. El cateo se desarrolló de manera controlada, sin incidentes ni detonaciones.

Vecinos del sector reconocieron que la presencia de patrullas y agentes generó inquietud entre quienes viven o transitan habitualmente por la zona, pues inicialmente temían que se tratara de una situación de riesgo; sin embargo, la Fiscalía reiteró que se trata de una investigación en curso y que el procedimiento se llevó a cabo conforme a protocolo, por lo que, se espera que en el transcurso de la tarde se den a conocer más detalles sobre los resultados del cateo y el avance de la investigación ministerial.

