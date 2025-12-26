Catean Inmueble en Monterrey por Presunto Fraude en Venta de Autos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó un cateo en un inmueble de la colonia Mitras Sur como parte de una investigación por el presunto delito de fraude relacionado con la venta de vehículos, luego de que varias personas denunciaran haber entregado dinero como enganche sin recibir el automóvil prometido.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en un domicilio ubicado sobre la avenida General Pablo González Garza, el cual permanece asegurado y bajo resguardo de las autoridades.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los denunciantes señalaron haber entregado cantidades que van de los 10 mil a los 20 mil pesos como enganche para la adquisición de vehículos nuevos, sin que la operación se concretara. Tras realizar los pagos, los presuntos responsables dejaron de responder llamadas y cancelaron las citas acordadas, sin devolver el dinero entregado.

Aseguran equipo de cómputo y contratos

Durante el cateo, el personal ministerial busca asegurar equipo de cómputo, contratos de crédito y arrendamiento, identificaciones y diversa documentación que podría estar relacionada con los hechos denunciados y con la operación del presunto esquema fraudulento.

Uno de los afectados, identificado como Guadalupe, denunció haber entregado 15 mil pesos para la compra de un vehículo tipo Aveo mediante una empresa identificada como CertiDrive. Tras esperar aproximadamente un mes sin recibir respuesta, acudió ante la Fiscalía para interponer la denuncia correspondiente, al no obtener ni el automóvil ni la devolución del dinero.

La Fiscalía informó que la investigación continúa en curso y hasta el momento no se ha confirmado la detención de personas relacionadas con este caso. Las autoridades exhortaron a posibles afectados a presentar su denuncia formal para integrar la carpeta de investigación y determinar el alcance del presunto fraude.

