Catean Panadería y Descubren Crematorio Clandestino de Mascotas en Monterrey

Un operativo de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León reveló la existencia de un crematorio clandestino de mascotas que operaba bajo la fachada de una panadería, en plena avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia Caracol y muy cerca de los límites con la colonia Buenos Aires, en Monterrey. El hallazgo ha generado indignación entre ciudadanos y autoridades debido a las condiciones en que presuntamente se realizaban los procedimientos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el negocio se encontraba en desuso y no contaba con ningún tipo de permiso, certificación sanitaria ni señalización que indicara actividades relacionadas con cremación de animales. Incluso, desde el exterior simulaba ser una panadería antigua, aunque en su interior, según las primeras indagatorias, se llevaban a cabo procesos ilícitos asociados al manejo de restos de mascotas.

Noticia relacionada: Choca Conductor que Presuntamente Dormitó en Monterrey

Denuncian presunto maltrato animal en local de panadería

El cateo fue desplegado tras una denuncia por presunto maltrato animal y por el incumplimiento en la entrega de cenizas a dueños afectados. Una fuente cercana a la Fiscalía de Nuevo León confirmó que dentro del inmueble se buscaban bolsas con residuos orgánicos, documentación que vinculara a los responsables y evidencia de los procedimientos que presuntamente realizaban sin autorización.

Video: Intenta Hombre Matar a Esposa Después Toma Veneno en Zuazua

Durante la intervención participaron peritos, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), Medio Ambiente, Protección Civil y Protección Animal del municipio, lo que generó afectaciones viales en la zona por la presencia de unidades oficiales y el cierre parcial de un carril.

Imágenes aéreas mostraron que el establecimiento forma parte de una hilera de locales abandonados, algunos con grafiti y deterioro evidente, lo que dificultaba identificar su verdadera función.

Las autoridades continúan investigando si existieron más animales afectados, la ruta de operación del sitio, la identidad de los responsables y si existen denuncias adicionales. El caso permanece en investigación y la Fiscalía no ha revelado por el momento detenciones ni número de mascotas involucradas.

Historias recomendadas: