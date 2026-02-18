Catean Casino e Investigan Presunta Trata de Personas en Monterrey

Este miércoles 18 de febrero, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo un cateo por presunta trata de personas en un casino ubicado en la avenida San Jerónimo, cerca al cruce con la avenida Gonzalitos, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

El inmueble ya contaba con un sello se aseguramiento e investigación por el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita o irregularidades financieras; sin embargo, el cateo realizado por las autoridades estatales también estaría relacionado presuntamente con la explotación de mujeres extranjeras.

Al sitio también arribaron elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), quienes se sumaron a las indagatorias y llevaron a cabo el levantamiento de evidencias para esta línea de investigación. Cabe destacar que este es el tercer casino cateado en el último mes en el Área Metropolitana de Monterrey.

