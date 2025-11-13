Catean Centro Médico por Presunta Privación de la Libertad de Paciente en Obispado, Monterrey

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron un cateo en un centro médico ubicado en la calle Hidalgo, en la colonia Obispado, municipio de Monterrey. De acuerdo con los primeros informes, la diligencia estaría relacionada con un caso de privación ilegal de la libertad de una paciente que presuntamente fue retenida en contra de su voluntad dentro de las instalaciones médicas.

La movilización fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, cuyos elementos ingresaron al edificio de aproximadamente diez niveles para dialogar con personal del centro y realizar las investigaciones correspondientes en el interior del inmueble.

Video: Catean Consultorio Médico por Retener a Paciente en Avenida Hidalgo Colonia Obispado Monterrey

Se desconoce la identidad de la paciente retenida en Centro Médico de Monterrey

De manera extraoficial, trascendió que la paciente afectada sería presuntamente una creadora de contenido, aunque hasta el momento las autoridades no han revelado su nombre, edad ni el motivo de la presunta privación ilegal de la libertad. El caso ha generado expectación entre trabajadores y visitantes de la zona, ya que el edificio se encuentra en un sector comercial concurrido, rodeado de oficinas y negocios.

Actualmente, dos unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones permanecen al exterior del inmueble realizando labores de resguardo mientras se recaban datos y declaraciones del personal médico involucrado. La presencia policial ha llamado la atención de las personas que transitan por el área, quienes han observado el movimiento de los agentes en los alrededores del edificio.

Hasta ahora, no se han dado a conocer los resultados oficiales del cateo ni las causas que originaron la investigación. Será la Fiscalía Especializada en Antisecuestros la encargada de determinar el móvil de los hechos y de esclarecer si efectivamente se trató de un caso de privación ilegal de la libertad dentro de un centro médico en la colonia Obispado. Las autoridades han señalado que continuarán las indagatorias y cualquier avance será informado en las próximas horas.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+