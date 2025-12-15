Cateos en Bares de San Nicolás Dejan 32 Personas Retenidas y Una Menor Rescatada

Durante una serie de cateos realizados en dos bares del municipio de San Nicolás de los Garza, autoridades lograron el rescate de una menor de edad, además de asegurar diversos objetos como parte de una investigación en curso relacionada con posibles delitos contra menores.

Los operativos fueron llevados a cabo por elementos de la quienes cumplimentaron órdenes de cateo en establecimientos ubicados en distintas colonias del municipio de San Nicolás.

Como resultado de las acciones, una menor de 17 años de edad fue localizada al interior de uno de los bares cateados. La adolescente fue rescatada y posteriormente puesta a resguardo del DIF Capullos, donde recibirá atención y seguimiento conforme a los protocolos de protección a menores.

Además, durante el operativo, un total de 30 mujeres y dos hombres fueron retenidos por las autoridades. Estas personas no quedaron detenidas, sino que fueron trasladadas para rendir su declaración en calidad de testigos, con el fin de aportar información que ayude al desarrollo de la carpeta de investigación.

De acuerdo con la información proporcionada, los cateos realizados en las colonias Industrias del Vidrio Ampliación Oriente y Francisco G. Sada forman parte de una investigación iniciada para la búsqueda y localización de posibles delitos contra menores.

Objetos asegurados durante los cateos en San Nicolás

Durante la intervención en ambos establecimientos, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, aseguraron diversos indicios considerados relevantes para la investigación. Entre los objetos decomisados se encuentran seis terminales bancarias, una computadora y una caja registradora.

Asimismo, fueron asegurados preservativos, tarjetas de presentación, teléfonos celulares y documentos diversos, los cuales serán analizados como parte del proceso de investigación para determinar si existe alguna relación con los delitos que se indagan.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y establecer si existen más víctimas relacionadas con estos establecimientos. Las autoridades reiteraron que se mantendrán los operativos en caso de ser necesario.

