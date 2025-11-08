Cateos en Monterrey Dejan un Detenido y Armas Aseguradas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó sobre los resultados de una serie de cateos realizados de manera simultánea en el municipio de Monterrey, los cuales derivaron en la detención de un hombre y el aseguramiento de armas y drogas.

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, las intervenciones se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en las colonias CROC y 7 de Noviembre, como parte de investigaciones relacionadas con presuntas actividades de narcomenudeo.

Durante el operativo, personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y elementos de Fuerza Civil desplegaron un importante dispositivo de seguridad en ambos puntos, donde se logró la captura de un hombre identificado como Manuel “N”, quien fue detenido en la vivienda intervenida en la colonia 7 de Noviembre.

Video: Detienen a Hombre en Cateo Aseguran Armas y Drogas

Noticia relacionada: Pierde Control y Choca Con Negocio en Monterrey

Aseguran armas y droga en cateos

En el lugar se aseguraron un arma de fuego corta, un arma larga y diversas dosis de droga, entre ellas marihuana y cristal. Las evidencias fueron puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar la posible vinculación del detenido con otras actividades delictivas.

De acuerdo con los primeros reportes, los cateos fueron resultado de distintas líneas de investigación seguidas por la autoridad estatal, tras denuncias ciudadanas y reportes de movimientos sospechosos en ambos sectores.

La Fiscalía destacó que los resultados forman parte de los operativos permanentes para combatir la venta y distribución de drogas en la zona metropolitana de Monterrey. Además, se informó que continuarán las acciones coordinadas con corporaciones municipales y estatales para detectar otros puntos vinculados a este tipo de delitos.

Con estos resultados, las autoridades reafirmaron su compromiso de mantener la seguridad y atacar de manera directa las redes de narcomenudeo que operan en la entidad.

Historias recomendadas: