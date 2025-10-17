Realizan Tres Cateos en la Colonia Independencia; Despliegue de Seguridad Sorprende a Vecinos

Un fuerte despliegue de seguridad se registró la tarde del viernes 17 de octubre en la Colonia Independencia, en el municipio de Monterrey, luego de que autoridades realizaran tres cateos simultáneos en distintos puntos del sector. Las acciones se concentraron en el cruce de las calles Lago de Pátzcuaro y Dalia H, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), pertenecientes a la Fiscalía Antisecuestros, participaron en el operativo.

Video: Cierran Calle Ministeriales Por Cateos Simultáneos en Colonia Independencia Monterrey

De acuerdo con los reportes, los agentes portaban chalecos con la leyenda “Antisecuestros”, aunque de manera preliminar se señaló que los cateos estarían relacionados con presuntos casos de narcomenudeo. Durante la movilización, los elementos ingresaron a tres propiedades fuertemente resguardadas. Se observó el uso de una herramienta manual conocida como “sisaya”, utilizada para abrir estructuras metálicas como candados o puertas reforzadas.

Noticia relacionada: Dejan 13 Cateos Aseguramiento de Armas y Detenidos en Monterrey

En la zona fue visible una unidad tipo Black Mamba, vehículo blindado utilizado por las autoridades para operaciones de alto riesgo. El operativo provocó el cierre total de la calle Lago de Pátzcuaro, desviando el tránsito y evitando el paso de peatones y automovilistas. Las autoridades hicieron un llamado a los vecinos de la colonia para permanecer en sus hogares, mientras se desarrollaban las diligencias.

Antecedente Reciente en la Colonia Independencia en Monterrey

De acuerdo con información periodística, en esa misma calle se realizó otro cateo el pasado 27 de septiembre, donde se logró la detención de siete personas por delitos contra la salud, además del aseguramiento de armas y droga. Aunque no se ha confirmado si los operativos actuales guardan relación con aquel caso, el hecho llamó la atención de los residentes por la constante presencia policiaca en el área.

Hasta el momento, no se ha informado si existen personas detenidas en el interior de las propiedades cateadas. Los agentes continúan realizando inspecciones mientras mantienen acordonada la zona. Vecinos reportaron sentirse preocupados por el despliegue, señalando que desde temprana hora se percibió el cierre de calles y movimiento de unidades oficiales.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informaron que en las próximas horas se dará a conocer el resultado de los cateos simultáneos en la Colonia Independencia, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR