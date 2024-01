Chocan 2 Camiones Nuevos de Ecovía; Acusan a Choferes de Jugar Carreritas

Cerca de las 4:30 de la tarde del lunes 8 de enero, dos unidades de la Ecovía protagonizaron un fuerte choque por alcance, en el carril exclusivo de la avenida Lincoln.

Tres ambulancias de la Cruz Roja así como rescatistas de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio ubicado a la altura de Real de cumbres, en Monterrey.

Atendieron a entre 20 y 25 pasajeros con diversos golpes. Pasajeros acusaron a los conductores de las unidades de venir jugando carreritas.

Cruz Saldaña , Pasajero lesionado

Gloria Nelly Venegas , Madre de pasajera lesionada

Pasaban los minutos y no trasladaban a nadie hasta que la desesperación por la espera hacia el dolor provocado por los golpes fuera en aumento.

Aparentemente el retrasó obedeció a problemas con el seguro.

Asegurados con una póliza que tiene una semana y que hasta que no les hagan los pases que les avalen los pases para el hospital que no se los pueden liberar por eso no llega la ambulancia, no llega nadie, Ahí hasta cuatro horas pueden estar ahí si lo quieres ver por ahí, pero eso está mal compadre,