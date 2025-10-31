Así es el “Camión del Terror” que Alegra las Calles de Monterrey en Halloween

En plena temporada de Halloween, un camión del transporte urbano se ha convertido en sensación entre los usuarios de la ruta 38 en Monterrey. Decorado con telarañas, globos, luces naranjas y letreros alusivos a la fecha, el vehículo es conducido por don Edgar Díaz, quien desde hace varios años mantiene viva esta peculiar tradición.

Durante un recorrido frente a la Alameda Mariano Escobedo, el operador compartió que su objetivo es ofrecer un viaje más alegre y diferente a los pasajeros.

Es mucha responsabilidad, pero sobre todo diversión. Me da satisfacción ver a la gente contenta

Noticia relacionada: Asesinan a Dos Albañiles en una Casa en Juárez

Decoró y realizó los adornos él solo

Don Edgar explicó que realiza los adornos él mismo, durante la madrugada, y que cuenta con autorización de su jefe directo. En el video se puede observar que el camión lleva letras, globos y decoración de Halloween, además realiza esta decoración cada año en la misma fecha.

Los pasajeros, lejos de asustarse, disfrutaron del ambiente festivo. Rebeca Rodríguez, usuaria de la ruta, señaló entre risas que el camión la sorprendió gratamente.

Video: Hace Edgar Recorrido del "Terror en García en Ruta 38 Adorna Camión por Halloween

Muy bonito, la verdad. Hace el camino más agradable

El chofer invita a los regios a subirse sin miedo y disfrutar del recorrido que va desde El Carmen, Nuevo León, hasta el centro de Monterrey, pasando por avenidas como Álvarez, Carlos Salazar y Gonzalitos.

Aseguró don Edgar, quien cada año demuestra que un toque de creatividad también puede transformar la rutina del transporte público.

Historias recomendadas: