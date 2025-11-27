Automóvil se Impacta con Muro en Av. Morones Prieto y Deja Una Persona Herida en Guadalupe, NL

Un accidente vehicular registrado la mañana de este jueves 27 de Noviembre en la Avenida Morones Prieto, a la altura de Constituyentes de Nuevo León, en el municipio de Guadalupe, dejó a una persona lesionada y prensada dentro de su automóvil.

Los hechos ocurrieron en una curva de la zona, donde las condiciones resbaladizas del pavimento, sumadas a la ligera lluvia, contribuyeron a que un automovilista perdiera el control de su vehículo, impactándose contra un muro de concreto que colinda con el Río Santa Catarina.

Afortunadamente, el automóvil no cayó al afluente. La persona herida quedó atrapada dentro del vehículo, lo que requirió la intervención de los Bomberos de Guadalupe y elementos del CRUM (Cuerpo de Rescate Urbano Municipal), quienes trabajaron en conjunto para liberar a la víctima y brindarle atención médica.

La rápida acción de los rescatistas evitó que la situación empeorara, pero el tráfico en la zona se vio afectado debido a la movilización de los cuerpos de emergencia.

Testigos en el lugar indican que el accidente pudo haber sido causado por un exceso de velocidad, ya que la zona presenta una curva peligrosa y el pavimento estaba mojado debido a la lluvia ligera que caía en ese momento. A pesar de las advertencias de los rescatistas y autoridades, muchos automovilistas continuaron circulando a alta velocidad, lo que incrementó el riesgo de otros accidentes en el área

La situación vial y el impacto en el tráfico tras accidente en Guadalupe

El accidente generó un importante congestionamiento vehicular, especialmente en el cruce de la Avenida Morones Prieto y Constituyentes de Nuevo León, donde el tráfico se extendió desde la zona del puente Guadalupe hasta las inmediaciones del puente Benito Juárez.

A medida que los vehículos avanzaban con lentitud debido al accidente, las autoridades de tránsito y la policía de Guadalupe estuvieron presentes para coordinar el flujo de los vehículos y evitar nuevos incidentes. Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia y a la reducción de velocidad, especialmente en zonas de curvas y cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

La lluvia, aunque ligera, puede generar superficies resbaladizas que representan un peligro para los conductores que no ajustan su velocidad a las condiciones de la carretera.

