Choque Deja a Cuatro Personas Lesionadas, entre Ellos Dos Menores, en Ciénega de Flores, NL

El martes 28 de octubre por la noche, un fuerte choque dejó a cuatro personas lesionadas en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. El accidente se registró alrededor de las 9:30 p.m., en el kilómetro 25 de la carretera a Laredo. El choque involucró a dos vehículos que se impactaron de frente. Según versiones preliminares de testigos, ambos autos aparentemente intentaron rebasar a otro vehículo y, por causas aún no confirmadas, colisionaron frontalmente.

Video: Deja Choque Una Familia Lesionada en Carretera a Laredo

Dos mujeres quedaron prensadas dentro del vehículo y dos niños de 4 y 2 años, respectivamente, resultaron gravemente heridos. Los menores fueron reportados en estado delicado, pero afortunadamente lograron ser liberados de los vehículos por los rescatistas.

Noticia relacionada: Choque de Crucero Deja a Dos Personas Lesionadas en Calle Artículo 123 en Monterrey

Al sitio llegaron cinco unidades de emergencias, quienes trabajaron durante varios minutos para liberar a las personas atrapadas y estabilizar a los heridos. Los dos niños fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario, mientras que las mujeres fueron llevadas a otro centro médico para su atención.

Causas del accidente en Ciénega de Flores aún en investigación

Aunque algunos testigos aseguraron que ambos vehículos intentaron realizar maniobras de rebase antes de la colisión, las autoridades de tránsito están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del accidente. El impacto también dejó esparcidos los restos de los vehículos en la zona, lo que causó una interrupción temporal en el flujo vehicular. La carretera fue cerrada parcialmente mientras los equipos de emergencia realizaban las maniobras de rescate y limpieza del lugar.

Historias Recomendadas: