Choque Múltiple Deja 33 Lesionados en García, Nuevo León

Un choque múltiple registrado en el municipio de García, Nuevo León, dejó como saldo 33 personas lesionadas. El accidente ocurrió sobre la Avenida Heberto Castillo y Avenida Las Villas, en la colonia Privada Las Villas, donde la magnitud del impacto obligó a una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

Video: Deja 33 Heridos Choque Múltiple en Heriberto Castillo en García Nuevo León

El incidente se reportó alrededor de las 23:07 horas del lunes 1 de diciembre y las labores se extendieron hasta pasada la medianoche de martes 2 de diciembre debido al número de personas involucradas y la cantidad de vehículos accidentados. En total, participaron cinco automóviles particulares y dos camiones de transporte, lo que complicó las maniobras de rescate y atención en el sitio.

Autoridades atienden a lesionados y eliminan riesgos en la zona

Las corporaciones que acudieron al lugar fueron Protección Civil Nuevo León, Protección Civil García, Cruz Roja, Movilidad, y Tránsito de García, quienes trabajaron en coordinación para realizar la valoración de los lesionados, controlar la circulación vehicular y ejecutar acciones de eliminación de riesgos para evitar un percance mayor.

De los 33 lesionados, un grupo de 23 personas permaneció en espera de pase médico dentro de la zona del accidente, al no presentar heridas de gravedad inmediata. Sin embargo, 10 personas fueron trasladadas al Hospital 21 del IMSS para una valoración más profunda, debido a que contaban con lesiones que requerían atención especializada.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado exacto de los heridos, pero se confirmó que todos recibieron atención prehospitalaria en el sitio. Las autoridades permanecieron en la zona y realizaron cierres parciales para evitar nuevos incidentes mientras se atendía a las víctimas y se retiraban los vehículos.

Cuerpos de auxilio informaron que continuarán trabajando en el área hasta garantizar por completo la seguridad de los automovilistas y restablecer el flujo normal de la vialidad.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR