Choque entre Camiones de Carga Deja un Herido y Cierre Total en la Carretera Libre a Laredo

Un aparatoso choque entre camiones de carga se registró la madrugada de este martes sobre la carretera libre a Laredo, a la altura del kilómetro 66, en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, lo que provocó el cierre total de la vialidad y una persona resultó herida.

El accidente ocurrió poco después de las cinco de la mañana y, de acuerdo con los primeros reportes, se habría tratado de un impacto frontal entre al menos dos unidades pesadas que circulaban por esta vía federal, considerada de alto riesgo debido a que cuenta con un carril por sentido.

Tras el encontronazo, los camiones se incendiaron, generando una situación de alto peligro para los automovilistas que transitaban por la zona. Elementos de Fuerza Civil acordonaron el área para evitar riesgos a la población, mientras que personal de Protección Civil de Nuevo León trabajó durante varias horas en las labores para sofocar las llamas y controlar la emergencia.

Un herido fue estabilizado en el lugar

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una persona que resultó lesionada a consecuencia del choque. El herido fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital de la ciudad de Monterrey para su atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

Debido al incendio y al derrame de material sobre la carpeta asfáltica, la circulación fue suspendida en ambos sentidos, provocando una larga fila de vehículos, principalmente de transporte de carga. Algunos conductores realizaron maniobras para retornar y buscar rutas alternas ante el cierre prolongado.

Las autoridades informaron que los trabajos de retiro de las unidades siniestradas y limpieza de la vía podrían extenderse por varias horas, por lo que se recomienda a los automovilistas utilizar la autopista de cuota a Laredo como vía alterna y extremar precauciones al circular por la zona.

