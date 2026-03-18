Choque entre Patrulla y Camioneta Deja Tres Heridos en Cadereyta, Nuevo León

Un accidente vial registrado la mañana de este miércoles 18 de marzo dejó como saldo a tres personas heridas, entre ellas una menor de edad, luego de un choque entre un vehículo particular y una patrulla de la Policía Municipal en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. El hecho ocurrió sobre la carretera a Reynosa, una vía de alto flujo vehicular en la región, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio tras el reporte del percance.

Video: Deja 3 Heridos Choque de Carro Particular y Patrulla Municipal en Cadereyta Jiménez

De acuerdo con la información proporcionada, el choque se registró durante la mañana del miércoles 18 de marzo a la altura del fraccionamiento Loma de los Pilares, en el municipio de Cadereyta Jiménez. En el accidente participó una patrulla de la Policía Municipal así como una camioneta particular de color blanco en la que viajaba una familia.

Según los primeros reportes, la patrulla municipal impactó a la camioneta, proyectándola contra un semáforo ubicado en la zona. Tras el impacto, el vehículo particular fue el que resultó con mayores daños materiales. En la camioneta viajaban tres personas, entre ellas una menor de edad, quienes sufrieron diversas lesiones a consecuencia del choque.

Hay personas lesionadas tras choque

Los tripulantes del vehículo particular resultaron con golpes leves; sin embargo, la conductora, una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quedó prensada al interior de la unidad debido a la fuerza del impacto. Fue necesaria la intervención de rescatistas, quienes utilizaron equipo hidráulico, conocido como “las quijadas de la vida”, para poder liberarla del vehículo. Elementos de auxilio acudieron al sitio para brindar atención a los lesionados, quienes posteriormente fueron valorados tras el accidente.

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La movilización de unidades de emergencia generó afectaciones momentáneas en la circulación de la carretera a Reynosa. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las causas exactas del accidente, mientras que las autoridades correspondientes se encargarán de realizar las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+