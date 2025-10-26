Ciclista Muere Atropellado en Hualahuises, Nuevo León; Conductor Huye y Luego se Entrega

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado la noche de sábado 25 de octubre en la Carretera Nacional, a la altura del municipio de Hualahuises, Nuevo León, específicamente en la comunidad de Magüiras. La víctima fue identificada como Pedro García, de 65 años, quien se desplazaba en su bicicleta cuando fue embestido por una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga después del impacto, dejando abandonada la camioneta a varios kilómetros del lugar del accidente; sin embargo, más tarde decidió entregarse voluntariamente ante las autoridades municipales de Hualahuises.

El director de Protección Civil de Hualahuises, Alonso Aguilar, informó que al llegar al sitio del accidente, encontraron al ciclista sin signos vitales sobre la carretera. Metros más adelante localizaron la bicicleta del hombre, visiblemente dañada, y la camioneta que habría participado en el atropello.

Tras confirmar la identidad de la víctima, se inició un operativo de peritaje para esclarecer los hechos y determinar las causas exactas del accidente. Se investiga si el percance ocurrió por falta de visibilidad en la zona, negligencia del conductor o ausencia de medidas de seguridad por parte del ciclista, quien al parecer no portaba chaleco reflejante.

El responsable del atropello se entregó a las autoridades de Hualahuises

El presunto responsable, identificado únicamente como Alonso, se presentó más tarde en la comandancia del municipio de Hualahuises, donde rindió su declaración sobre lo sucedido. Según versiones preliminares, el hombre habría entrado en estado de shock tras el atropello, lo que lo llevó inicialmente a huir del lugar.

Las autoridades locales informaron que será la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas. El caso permanece bajo investigación, y se espera que la Fiscalía General de Nuevo León emita un informe oficial sobre la responsabilidad del conductor y las causas del accidente.

