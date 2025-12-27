Ciclista Muere Tras ser Arrollado por Patrulla en Guadalupe, Nuevo León

Una serie de accidentes viales se registró durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en el área metropolitana de Monterrey, dejando como saldo una persona sin vida y varios lesionados. El hecho más grave ocurrió en el municipio de Guadalupe, donde un hombre que circulaba a bordo de una bicicleta perdió la vida tras ser arrollado por una patrulla municipal.

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Benito Juárez. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue impactada por una unidad de la Policía de Guadalupe mientras transitaba por la zona. Tras el reporte al número de emergencias, al sitio arribaron elementos del cuerpo de Bomberos de Guadalupe y paramédicos de la Cruz Roja.

Los rescatistas localizaron al ciclista tendido sobre una banqueta, junto a varios postes. Aunque intentaron brindarle los primeros auxilios, confirmaron que el hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado, ya no contaba con signos vitales. La bicicleta quedó completamente destruida debido a la fuerza del impacto.

Policia y patrulla son asegurados por autoridades

La patrulla involucrada, así como el oficial que la conducía, quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes. De manera preliminar, se analiza si la unidad policial no respetó la luz roja del semáforo o si el ciclista cruzó la avenida sin percatarse de la proximidad del vehículo oficial.

Autoridades señalaron que este accidente forma parte de una jornada particularmente complicada en materia de vialidad, ya que durante el mismo periodo se registraron diversos siniestros en distintos puntos del área metropolitana. Entre ellos, se reportó también un motociclista lesionado tras impactarse sobre una avenida, cuyo estado de salud no fue precisado.

Las autoridades reiteraron el llamado tanto a automovilistas como a ciclistas y motociclistas a extremar precauciones y respetar los señalamientos viales, con el fin de prevenir más tragedias en las calles.

