Cierre Temporal en la Autopista Saltillo-Monterrey por Accidente Múltiple

La mañana de este viernes 28 de noviembre a las 5:30 horas, se reportó un accidente en la autopista Saltillo-Monterrey, específicamente en un tramo conocido por su alta circulación de vehículos pesados. La causa principal del percance, según informaron las autoridades, fue la densa niebla que cubría la zona, lo que redujo significativamente la visibilidad para los conductores.

Video: Cierran por Horas Autopista Saltillo Monterrey Por Choque de Tráileres Debido a la Niebla y Lluvia

En el lugar se encontraban varios vehículos, entre ellos dos tráileres. Uno de ellos era un tráiler con doble remolque, y el otro, aparentemente vacío, también transportaba un remolque. De acuerdo con las autoridades, el conductor del tráiler aparentemente no se percató de que otro vehículo circulaba delante de él, lo que provocó una colisión debido a la falta de visibilidad provocada por la niebla.

Además de los dos tráileres, también estuvo involucrado un camión de valores que impactó la parte trasera de uno de los tráileres. Así, en total, tres vehículos se vieron involucrados en este incidente.

Cierre Temporal de la Autopista Saltillo-Monterrey

Como resultado del accidente, la autopista fue cerrada por varias horas, causando serios inconvenientes a los conductores que transitaban hacia Monterrey. Las autoridades confirmaron que el cierre se mantuvo por un tiempo prolongado mientras se atendía el percance y se realizaban las maniobras necesarias para despejar la vía.

Aunque las autoridades informaron que las carreteras continúan transitables, advirtieron sobre la presencia de bancos de niebla en varios tramos. Se recomendó a los conductores tomar precauciones adicionales mientras circulan por estos puntos, especialmente en áreas donde la visibilidad sigue siendo limitada.

El lugar del accidente fue rápidamente atendido por ambulancias que llegaron para ofrecer atención médica a los involucrados. También se activaron los protocolos de emergencia para garantizar que se brindara la asistencia necesaria a los heridos.

Las autoridades se mantienen vigilantes sobre la situación y cualquier novedad en las carreteras. En caso de nuevos reportes, se continuará informando a la población sobre el estado del tráfico y las condiciones de la autopista.

Con información de Julio Cesar Cano / Noticias N+

