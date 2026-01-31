Clausuran Clínica Estética Tras Muerte de Hombre en Nuevo León

Autoridades estatales clausuraron una clínica de cirugía estética ubicada en la colonia Obispado, luego de que un hombre perdiera la vida mientras era sometido a un procedimiento quirúrgico al interior del establecimiento.

La víctima fue identificada como René Javier, de 57 años de edad, quien ingresó a la clínica para realizarse una cirugía estética; sin embargo, durante el procedimiento presentó complicaciones médicas que derivaron en su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, personal médico intentó brindarle atención de emergencia al paciente y realizar maniobras de reanimación, pero ya no contaba con signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, así como personal del Servicio Médico Forense y peritos, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Clausuran clínica en obispado

Posteriormente, personal de Salud estatal realizó una inspección en el lugar y determinó la suspensión de actividades de la clínica, colocando sellos de clausura mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte y verificar si el establecimiento cumplía con la normatividad sanitaria.

Hasta el momento, no se ha informado qué tipo de procedimiento específico se le practicaba al paciente, ni si existen antecedentes de irregularidades en el lugar. Las autoridades señalaron que el caso continúa bajo investigación y será el resultado de los estudios forenses el que determine la causa oficial del fallecimiento.